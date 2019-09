Johan Derksen: ‘Een lachend leeghoofd, zoek professionele hulp’

Johan Derksen zegt zich niet druk te maken om de grappen die Jandino Asporaat maandagavond maakte tijdens het gala van Voetballer van het Jaar. De cabaretier haalde uit naar Veronica Inside en riep meermaals: 'Johan Derksen, je moeder'. Bij Qmusic krabbelde Asporaat in de ochtend terug. "Soms sla je de plank mis, maar het leven gaat door", zei hij. Derksen vindt de ophef wat overdreven.

"Ik hoorde vandaag bij Radio 1 een fragment en dacht: waar maken de mensen zich druk om? Wij hebben hem een paar draaien om de oren gegeven omdat hij totaal ongeschikt is om zo'n gala te presenteren", reageert Derksen bij Radio Veronica. "Dat is dan een cabaretier, ondanks dat ik nog nooit om hem heb kunnen glimlachen, maar een cabaretier moet geen lange tenen hebben. Die deelt uit, maar dan moet je ook accepteren dat je een keer een schop krijgt."

"Zijn hele voorstelling hing hij aan ons op. Als er een keiharde grap ten koste van mij gemaakt wordt, kan ik erom schaterlachen als hij leuk is", vervolgt Derksen. Om deze grappen kon hij naar eigen zeggen niet lachen, al voelt hij zich ook niet 'gekwetst of gepikeerd'. "Ik kan hem alleen aanraden: zoek professionele hulp. Hij lacht namelijk altijd om zijn eigen grappen die nooit leuk zijn. Het is niet de moeite waard om me er echt druk om te maken."

De voetbalanalist vindt dat Asporaat 'helemaal niet' bij het voetbalgala paste. De televisiepersoonlijkheid heeft geen affiniteit met voetbal en liet dat ook duidelijk blijken tijdens het gala. "Je hebt zo'n lachend leeghoofd op het podium staan. Die jongen schreeuwt ook altijd zo. Stuitend."