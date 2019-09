Deniz Türüç verontwaardigd: ‘Het doet pijn om die leugens te horen’

Er is de afgelopen tijd het nodige gezegd en geschreven over Erik ten Hag. De trainer van Ajax is meer dan eens het mikpunt van kritische berichtgeving van De Telegraaf geweest en sloeg om die reden het Voetballer van het Jaar-gala, dat mede georganiseerd wordt door de krant, over. Deniz Türüç kent Ten Hag al praktisch zijn hele voetballeven en wil het graag opnemen voor de oefenmeester, die zeer belangrijk was voor zijn carrière.

Door Chris Meijer

Türüç en Ten Hag leerden elkaar zeventien jaar geleden kennen, toen de middenvelder op negenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van FC Twente terechtkwam. “Tot op de dag van vandaag hebben we contact en ik weet precies wat er in hem speelt”, geeft Türüç aan in gesprek met Voetbalzone. Ten Hag haalde de nu 26-jarige middenvelder in 2012 op amateurbasis naar Go Ahead Eagles, als praktisch laatste kans in het profvoetbal. Onder het bewind van Ten Hag promoveerde de club uit Deventer voor het eerst in zeventien jaar naar de Eredivisie. “Hij is heel belangrijk voor mijn carrière geweest. Maar niet alleen voor mij, ook voor jongens als Quincy Promes, Sjoerd Overgoor, Jarchinio Antonia, Xander Houtkoop en Marnix Kolder. Hij is erin geslaagd om Go Ahead Eagles na bijna twintig jaar weer terug te brengen naar de Eredivisie. Je wilt niet weten hoe belangrijk dat was voor de mensen in Deventer. Er stonden bijna twintigduizend mensen op de Brink.”

“In Nederland is hij zeker de beste trainer die ik heb gehad. Hij is tactisch zo sterk, enorm gedreven en fel, dacht en praatte altijd over voetbal. Als ik in Nederland ben en we gaan wat drinken, gaat het altijd over voetbal. Hij leeft voor het voetbal en denkt alleen maar aan zijn spelers, hij beschermt ze. Hij is een voetbaldier, iemand die dag en nacht met voetbal bezig is. Met ieder scenario houdt hij rekening tijdens een wedstrijd, alles gaat met een gedachte. Dat zie je allemaal terug in de prestaties van Ajax. Ik weet zeker dat Ten Hag nog een volgende stap gaat maken, naar de wereldtop. Ik denk dat eigenlijk bijna iedereen dat wel denkt”, zegt de middenvelder, die Go Ahead Eagles in 2015 verruilde voor Kayerispor en eerder deze zomer een transfer naar Fenerbahçe verdiende. Türüç vindt het op z’n zachtst gezegd onterecht dat er kritiek bestaat op Ten Hag. Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, liet zich de afgelopen tijd meer dan eens kritisch uit over Ten Hag, onder meer door in een column daags nadat Ajax ten koste van APOEL Nicosia de groepsfase van de Champions League had bereikt te stellen dat de oefenmeester in ‘paniek was geraakt’

“Er vertrekken de nodige spelers voor veel geld, jongens die hij beter heeft gemaakt. Spelers ontwikkelen zich maximaal, kijk bijvoorbeeld naar Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Daley Blind. Het getuigt van weinig verstand van voetbal als je zoiets schrijft, want het komt niet overeen met de successen en de ontwikkeling van de spelers. Je kan dan niet zulke dingen zeggen en schrijven. Nou ja, dat kan je wel doen, maar dan lacht men je uit. Mensen moeten zich schamen, dat meen ik echt. Vertel mij maar wanneer Ajax voor het laatst zulk succes had. Hij heeft de verwachtingen dubbel en dwars overtroffen. Alleen al als je naar de Champions League kijkt: Ajax is weer het oude Ajax. De club is weer een merk geworden in Europa. Dat heeft te maken met het beleid, maar ook zeker met Ten Hag”, stelt Türüç. Driessen en Johan Derksen wisten de voorbije weken te melden dat er binnen de spelersgroep van Ajax onvrede zou bestaan over Ten Hag. Ziyech en Tadic zouden de naar TSG 1899 Hoffenheim vertrokken Alfred Schreuder missen, terwijl Blind zou hebben geëist dat hij op het middenveld zou spelen.

“Kritiek of een mening mag je altijd hebben, maar je kan toch niet zomaar zeggen dat Blind en Tadic bepaalde dingen opeisen? Je bent er toch niet zelf bij geweest? Blind zegt vervolgens dat er niets van waar is. Je moet geen dingen laten ontstaan die niet ter sprake zijn. Dat vind ik ongekend. Wat ben je dan voor amateur?”, vraagt Türüç zich af. Hij stelt dat de situatie anders is als een speler zich uitspreekt over een trainer. “Maar ik heb tot op de dag van vandaag geen enkel mens slecht over Ten Hag horen praten, over zijn voetbalfilosofie. Misschien is hij nu wel de beste trainer die we in Nederland hebben. Daar moet je toch trots op zijn? Dan verdien je toch alleen maar lof?”

“Dan vind ik het nergens op slaan dat je zoveel kritiek krijgt. Het is gewoon niet eerlijk, onterecht. Hij verdient dit niet en zeker niet van een amateur als Valentijn Driessen. Johan Derksen ken ik inmiddels wel, naar hem kijkt ik nooit meer. Ik hoor het nog weleens van vrienden als hij iets zegt”, gaat de vijfvoudig Turks international verder. Hij heeft geen goed woord over voor Driessen. “Dat hij heel Nederland op kan schudden, vind ik heel interessant. Hij verzint leugens, die niet eens in de buurt komen van de waarheid. Waarvoor? Aandacht, dat is er nu wel. Maar ik denk dat het op de lange termijn niet goed is voor je geloofwaardigheid. Ik vind het ook zorgelijk dat er zoveel negativiteit ontstaat na één gelijkspel, dat is ook nadelig voor Ajax en het Nederlands voetbal.”

“Natuurlijk maakt het me boos, want ik weet hoeveel energie Ten Hag erin steekt. De mensen zijn van hem gaan houden, ondanks dat hij niet zo geliefd binnenkwam. Je wilt niet weten wat hij heeft moeten overwinnen en wat hij allemaal ervoor doet. Het doet dan pijn als er leugens in de wereld worden geholpen, ik vind dat het niet kan en mag”, zo klinkt het merkbaar verontwaardigd. Türüç wenst te benadrukken dat er niks mis met kritiek en beaamt dat Ajax nog niet op hetzelfde niveau zit als vorig seizoen. “Het is goed om kritisch te blijven. Je kan altijd zeggen dat het voetbal van Ajax nog niet is zoals vorig jaar. Dat zijn kritieken waar je wat mee kan doen. Ik vind, net als meer mensen, dat Ajax nog niet zo goed speelt als vorig seizoen.”

Ten Hag sloeg afgelopen maandag het Voetballer van het Jaar-gala over, na ‘alles wat er de afgelopen tijd gebeurd is’. Daarmee doelde de oefenmeester op de in zijn woorden ‘suggestieve’ berichtgeving over zijn persoon. De absentie van Ten Hag werd uit de nodige hoeken veroordeeld, maar Türüç begrijpt wel dat zijn oude trainer het gala besloot over te slaan. “Ja, dat heeft hij goed gedaan, toch? Als je ergens geen respect krijgt, ga je daar toch niet naartoe? Als jouw schoonouders of je ouders jou proberen te beledigen en leugens over jou verspreiden, ga je daar toch ook niet gezellig op bezoek? Dan ben je toch een schijnheilig mens als je dat wel doet?”