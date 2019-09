NEC kan stadionhuur niet meer betalen en wacht op Fenerbahçe

NEC kan de huur voor stadion De Goffert niet meer betalen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft een betalingsachterstand van drie maanden opgelopen, zo meldt De Gelderlander dinsdagavond. Bovendien heeft NEC niet kunnen voldoen aan een betalingsregeling die eerder met de gemeente is getroffen over de periode 2014-15, toe de club eveneens een betalingsachterstand opliep.

In totaal is NEC de gemeente Nijmegen, die eigenaar is van het stadion, een bedrag van 244.000 euro verschuldigd. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag een ingebrekestelling, een soort aanmaning, verstuurd aan NEC. Het college heeft bovendien de gemeenteraad geïnformeerd: in toegezonden stukken aan de raad meldt de gemeente 'deze week' een onderbouwde reactie van NEC te verwachten.

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC beaamt dat de club 'zware tijden' beleeft in financieel opzicht. "Dat mag niemand als nieuw ervaren. Wat er nu gebeurt, schudt hopelijk iedereen nog maar eens wakker dat we momenteel een hele harde strijd leveren. Niet alleen op het veld, maar ook op kantoor." NEC werkt er volgens Van Schaik hard aan om de betalingsachterstand in te halen, maar heeft de gemeente 'ook eerlijk gezegd dat dit een heel lastig seizoen is'.

Hoewel NEC het stadion huurt, moet het zelf opdraaien voor de onderhoudskosten van De Goffert. Die kosten zijn volgens De Gelderlander hoog, omdat het stadion verouderd is. Een ander probleem, aldus Van Schaik, is dat Fenerbahçe al maanden niet over de brug met het betalen van het resterende deel van de transfersom van Ferdi Kadioglu. Afgelopen zomer stapte de middenvelder over naar de Turkse topclub. Naar verluidt was de totale transfersom 1,4 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 2 miljoen euro.