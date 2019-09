Roberto Mancini bestraft Moise Kean en Nicolò Zaniolo: ‘Ik doe het niet graag’

Moise Kean en Nicolò Zaniolo gelden als twee van de grootste talenten in het Italiaanse voetbal, maar het duo is thuisgelaten voor de interlands tegen Armenië en Finland van respectievelijk donderdag en zondag. Bondscoach Roberto Mancini bevestigt op een persconferentie dat Kean en Zaniolo worden 'bestraft', nadat ze in juni te laat kwamen opdagen bij een teambespreking met Italië Onder-21.

De aanvaller van Everton en de middenvelder van AS Roma waren op 22 juni niet vanaf het begin bij een bespreking voor de wedstrijd tussen Italië Onder-21 en de leeftijdsgenoten van België op het EK. Ze werden toen al bestraft door bondscoach Gigi Di Biagio, die ze uit de wedstrijdselectie liet. Zaniolo was overigens al geschorst voor die wedstrijd, maar Di Biagio vond toch dat hij had moeten verschijnen bij de bespreking.

Kean en Zaniolo deelden een slaapkamer en plaatsten tijdens het EK regelmatig video's van zichzelf op sociale media, waarop ze zongen en dansen. Mancini ziet graag dat ze zich professioneler opstellen. "Ik weet zeker dat we in een later stadium nog wat aan ze zullen hebben. Ik laat ze niet graag thuis als straf", zegt de keuzeheer. "Ze zijn nog jong. We hebben ze een mooie kans geboden en hopelijk leren ze hiervan. Ze moeten leren zich goed te gedragen; professionals moeten zich altijd goed gedragen."

Italië verzamelde twaalf punten uit de eerste vier wedstrijden en is hard op weg om zich te kwalificeren voor het EK. Het lijkt erop dat Mancini niet veel wijzigingen meer verwacht in zijn selectie tussen nu en de start van het EK "Mijn team staat al redelijk vast. Als er interessante nieuwe spelers voorbijkomen, dan kunnen ze erbij komen. We zullen zien wat er gebeurt tot aan de start van het EK. Als iemand een sensationele doorbraak beleeft, roepen we hem met alle liefde op."

"De spelers die erbij zijn, zijn de beste spelers die we op dit moment hebben. Ze zitten al een lange tijd bij de selectie en ze doen het goed, zowel bij hun clubs als bij ons", voegt Mancini toe. In de afgelopen drie duels had Salvatore Sirigu een basisplek als keeper, omdat Gianluigi Donnarumma geblesseerd was. In de komende duels kiest Mancini weer voor de sluitpost van AC Milan. "Sirigu is bekend met de pikorde. Maar hij weet ook dat wij op hem rekenen. We zijn op keepersgebied heel goed voorzien, van de eerste tot de zesde keus."