Kluivert: ‘Logisch dat hij me daarna niet meer heeft opgeroepen’

Justin Kluivert is na een absentie van bijna een jaar terug bij het Nederlands elftal, als vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn. De vleugelaanvaller van AS Roma snapt dat bondscoach Ronald Koeman hem de afgelopen tijd niet heeft geselecteerd voor Oranje, maar de ambitieuze Kluivert wil voortaan voor elke interland een uitnodiging ontvangen. De EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal met Duitsland (6 september) en Estland (9 september) moeten het startsein zijn van een succesvolle periode als international.

“Het was nu zondag nog een verrassing voor mij dat ik alsnog werd uitgenodigd”, verklapt Kluivert in een onderhoud met het Algemeen Dagblad. “Maar het is mijn bedoeling dat ik de volgende keer meteen op de lijst sta.” De buitenspeler, afgelopen seizoen ondanks zijn 29 optredens nog regelmatig invaller, wil ook bij AS Roma uitgroeien tot een vaste waarde. “Dit seizoen ben ik beide competitieduels in de basis begonnen. Zondag mocht ik zelfs starten tegen Lazio (1-1, red.). Vorig seizoen speelde ik dergelijke grote duels nooit. Dus het gaat de goede kant op.”

Kluivert zag Ajax in het eerste seizoen na zijn vertrek bij de Amsterdamse club tot de halve finale van de Champions League reiken. “Ik heb al die duels gezien”, benadrukt de tweevoudig international van Oranje. “Ik was zo trots op die jongens. Ze waren zo goed en speelden met flair. Dat deed geen enkele andere ploeg. Natuurlijk heb ik weleens gedacht dat ik ook nog in die ploeg had kunnen spelen. Maar ik heb voor AS Roma gekozen. En heel bewust.” De vele wisselbeurten van afgelopen seizoen hebben het vertrouwen van Kluivert niet aangetast. “Wat ik in tien jaar bij Ajax heb geleerd, dat kan ik nog steeds. Maar nu ben ik al veel completer geworden. Ik ga niet altijd meteen dribbelen en voor een actie. Ik doseer beter en heb meer overzicht. Tactisch ben ik gegroeid. Dat maakt mij een betere voetballer.”

Voor Kluivert is het nu zaak om Koeman te overtuigen van zijn kwaliteiten. De bondscoach van Oranje selecteerde de vleugelspits voor de oefeninterlands tegen Portugal en Peru in respectievelijk maart en september 2018, maar verstuurde nadien geen uitnodiging meer richting Rome. “Het is logisch dat hij me daarna niet meer heeft opgeroepen. Daarvoor speelde ik te weinig”, verzucht Kluivert. “Maar ik ga me op de training laten zien en dan merk ik wel wat voor rol hij voor mij heeft weggelegd in de komende duels met Duitsland en Estland. Ik ben in ieder geval heel blij en trots dat ik er weer bij ben.”