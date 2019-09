Ajax, met scorende Siem de Jong en Carel Eiting, baalt van Jonas Arweiler

In een besloten oefenwedstrijd hebben Ajax en FC Utrecht dinsdag met 3-3 gelijkgespeeld. De Amsterdammers speelden met een mix van spelers uit het eerste elftal en talenten; Siem de Jong, die sinds 15 april 2018 geen officiële wedstrijd meer speelde voor Ajax, was de aanvoerder. Namens FC Utrecht was Jonas Arweiler de grote man met drie doelpunten.

Omdat de interlandperiode gaande is, waren de internationals er niet bij. Behalve Siem de Jong speelden onder meer Zakaria Labyad, Perr Schuurs, Bruno Varela en Carel Eiting vanaf de aftrap bij Ajax. Ze kregen gezelschap van Liam van Gelderen, Dean Solomons, Nordin Musampa; Jasper ter Heide, Tunahan Tasci en Damjan Dostanic. Spelers als Hassane Bandé en zomeraanwinst Filip Frei vielen na de rust in.

Ajax kwam op voorsprong via Van Gelderen. De rechtsback werd weggestuurd door Tasci en vond in eerste instantie doelman Jord Ruigrok op zijn pad, maar was succesvol in de rebound. Eiting, die zijn rentree maakte na blessureleed, verdubbelde de marge na twintig minuten via de binnenkant van de paal. Arweiler repareerde de schade echter nog voor rust met een dubbelslag.

In het tweede bedrijf benutte De Jong een penalty voor Ajax, waarna Arweiler in de blessuretijd opnieuw toesloeg. Het duel werd afgewerkt op sportpark De Toekomst en was niet van tevoren aangekondigd; Ajax maakt pas na afloop melding van de uitslag en het wedstrijdverloop. FC Utrecht heeft de opstelling niet bekendgemaakt.