Frenkie de Jong: ‘Daar wordt in Nederland een grote zaak van gemaakt’

Frenkie de Jong beaamt dat zijn spel bij Barcelona nog beter kan. De van Ajax overgekomen middenvelder is een vaste kracht in de ploeg van trainer Ernesto Valverde, maar speelt bij de Catalaanse topclub niet op zijn vertrouwde positie vlak voor de verdediging. De Jong maakt zich vooralsnog niet druk over zijn positie bij Barcelona.

De Jong blijft ook kritisch op zijn eigen spel. "Het is niet slecht, maar ik heb mijn topniveau nog niet aangetikt", zegt de Oranje-international in gesprek met De Telegraaf. De 22-jarige spelmaker lijkt nog te moeten wennen links op het middenveld. "Daar wordt in Nederland een grote zaak van gemaakt. Het is iets anders dan bij Ajax, waar ik iets centraler stond."

"Ik krijg bij Barcelona ook niet meteen iedere bal. Maar ik speel nog steeds op het middenveld. Het ligt aan mijzelf of ik daar goed speel. Ik moet gewoon de dingen doen waar ik goed in ben. Dus ik moet veel dominanter spelen, meer tussen de linies spelen en meer ruimte voor medespelers creëren. Dan komt het helemaal goed", aldus De Jong.

De ex-Ajacied vertelt dat hij goed is opgenomen in de spelersgroep van Barcelona. Hij vertelt dat zijn medespelers hem overal mee helpen. "Nee, natuurlijk ben ik nog geen halve Spanjaard. Maar ik eet 's avonds al wat later en doe zelfs soms even een korte siësta. Op de training gaat het ook goed. Als we een spelletje rondo spelen, dan kan ik gewoon mee."