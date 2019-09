‘Davy Klaassen-scenario’ ligt op de loer voor Donny van de Beek

Donny van de Beek werd de voorbij weken hevig gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. De middenvelder van Ajax werd bij de Koninklijke gezien als een van de kandidaten om de selectie van vers bloed te voorzien. Mario Melchiot vreest dat Van de Beek, als hij in de toekomst naar Real verkast, zijn spel flink moet veranderen om in aanmerking te komen voor veel speelminuten.

"Ik ben fan van het karakter van Van de Beek en ook fan van de manier waarop hij speelt", zegt de oud-verdediger van onder meer Chelsea in gesprek met Goal. "Ik hoop dat, als hij een transfer maakt, hij gewoon gaat spelen. Zo niet, dan wordt hij een speler als Davy Klaassen, die het heel erg goed deed bij Ajax, maar bij Everton niet kon presteren."

"Klaassen belandde op de bank, omdat hij zich niet kon aanpassen aan het Engelse voetbal. Soms onderschatten we in Nederland wat sommigen van ons allemaal hebben overleefd om daar (de buitenlandse top, red.) tien jaar lang te spelen. Als Van de Beek niet de garantie krijgt dat hij gaat spelen of dat hij een eerlijk kans krijgt, dan moet hij niet gaan."

Melchiot verwacht niet dat Ajax het succes van vorig jaar in de Champions League op de lange duur kan vasthouden. "Omdat ze spelers niet lang kunnen vasthouden. Dusan Tadic blijft wel (voor langere tijd, red.), hij houdt van Ajax. Hij past perfect bij de club", aldus Melchiot. "Hun goede reeks in Europa heeft er ook voor gezorgd dat enkele spelers behouden konden blijven. Ook financieel doen ze het goed. Ze sluiten echt goede deals de laatste tijd."