Heerenveen boort gloednieuwe goudmijn aan: social media explodeert

De komst van Doan Van Hau heeft sc Heerenveen honderdduizenden nieuwe volgers op social media opgeleverd. De twintigjarige verdediger, overgekomen van Hanoi FC, is zeer populair in Vietnam, iets wat de Eredivisionist heeft meegekregen. De Facebookpagina van de Friezen is inmiddels met meer dan 275.000 likes, na Ajax, PSV en Feyenoord, de populairste van alle Nederlandse clubs.

Ruud van der Knaap, manager voetbal bij sportmarketingbedrijf Triple Double, ziet dat Heerenveen in commercieel opzicht zeer goede zaken doet. "Je ziet het wel vaker, kijk maar naar het aantal Mexicanen bij de volgers van PSV. Vroeger zaten er bij Feyenoord ook Japanse verslaggevers op de tribune om de avonturen van Shinji Ono te aanschouwen", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Van der Knaap weet dat Vietnam 'een voetbalgek land' is, aangezien er bijna in ieder barretje wel Premier League-voetbal wordt uitgezonden. "De eerste Vietnamees in de Eredivisie, het is groot nieuws, net als een Nederlander die naar Engeland, Duitsland of Italië verkast." Hij denkt dat clubs eerder geneigd zijn een gokje te wagen als spelers een hoge commerciële potentie hebben.

"Het gaat in eerste instantie om de sportieve kwaliteiten. Maar ik kan me voorstellen dat een speler uit Vietnam niet de hoofdprijs kost. Als je dan ook nog eens toegang krijgt tot een enorme commerciële markt met voetbalgekken, maakt dat het extra aantrekkelijk. Het is wel belangrijk dat hij speelt, als hij op de bank zit zal het enthousiasme snel wegvloeien."