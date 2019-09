Jaïro Riedewald grijpt op laatste moment naast transfer en rugnummer zes

Jaïro Riedewald leek op de laatste dag van de transfermarkt op weg naar Duitsland. SC Paderborn was zeer geïnteresseerd in de 22-jarige verdediger annex middenvelder, die bij Crystal Palace niet hoeft te rekenen op veel speeltijd. Een transfer bleef echter uit, tot verbazing van Kicker. De Duitse sportkrant gist naar de reden waarom een overstap van Riedewald niet doorging.

Paderborn wilde graag profiteren van de situatie van Riedewald in Londen. Vlak na zijn komst bij the Eagles kon de Nederlander nog wel op speelminuten rekenen, aangezien Frank de Boer toen nog de scepter zwaaide. Sinds het rappe vertrek van de huidige coach van Atlanta United komt Riedewald echter niet meer in aanmerking voor speelminuten bij de hoofdmacht.

Bij Paderborn lag naar verluidt al een shirt met rugnummer zes klaar, maar een transfer voor de drievoudig Oranje-international zat er uiteindelijk niet in. "Jaïro blijft voor ons een interessante speler", verzekert directeur Martin Przondziono, die in januari mogelijk weer een poging waagt, tegenover Kicker. Riedewald ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij de Premier League-club.