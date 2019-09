‘Ten Hag en Van Gaal hebben af en toe moeite hun grote ego opzij te zetten’

Louis van Gaal reikte maandagavond bij het Voetbalgala een oeuvreprijs uit aan Arjen Robben en Robin van Persie. De trainer zette de voormalig aanvallers van Oranje in het zonnetje, maar sprak volgens Valentijn Driessen ook veel over zichzelf. De chef voetbal van De Telegraaf zegt bij de podcast van de krant dat Van Gaal wel erg veel de aandacht trok.

"Het was honderd procent Louis. Zo is hij altijd in speeches. Het woord 'ik' kwam ongeveer vierhonderd keer voorbij. We zijn dolblij met hem, maar het was wel heel veel Louis van Gaal, Louis van Gaal, Louis van Gaal. En het ging natuurlijk eigenlijk om de spelers. In dit geval was het bijna hetzelfde met Erik ten Hag (zijn absentie, red.): de spelers moeten het middelpunt zijn", aldus Driessen.

De journalist stelt dat Van Gaal zichzelf te veel in het middelpunt zette ten koste van de spelers. "Ik lach er ook om. Ik geniet er ook van, maar iedere keer 'ik', 'ik', 'ik'. Zo zit deze man in elkaar. Maar als we het vergelijken met Ten Hag: het moet over de spelers gaan op zo'n avond. Dan zie je ook gelijk de overeenkomsten: ze hebben allebei een groot ego wat ze af en toe opzij moeten zetten. Daar hebben ze moeite mee."

De journalist geeft aan dat de twee oefenmeesters ook vaak op dezelfde manier naar een wedstrijd kijken. "Als je Erik ten Hag een wedstrijd ziet analyseren, dan hoor ik ook vaak Van Gaal. Die zien vaak hele andere wedstrijden. Bij 8-0 is Van Gaal ontevreden en bij een 3-1 verlies is hij tevreden. Dat gaat er niet in. Dat hoor je ook bij Erik ten Hag."