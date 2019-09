‘Begeerde Queensy Menig laat contract ontbinden en is transfervrij’

Queensy Menig is naar verluidt transfervrij. Onder meer het Algemeen Dagblad meldt dat de aanvaller en FC Nantes hebben afgesproken het contract van de speler te ontbinden. De 24-jarige Menig lag nog tot de zomer van 2022 vast in Frankrijk, maar 'in goed overleg' is er nu een einde gekomen aan de samenwerking.

De buitenspeler, in het verleden in Nederland actief voor Ajax en PEC Zwolle, maakte in de zomer van 2017 de overstap naar FC Nantes. De aanvaller kon echter niet imponeren bij de Franse club, waarna verhuurperiodes aan Oldham Athletic en PEC Zwolle volgden.

De voormalig jeugdinternational van Oranje hoefde in Frankrijk niet te rekenen op veel speelminuten, waardoor speler en club tot de conclusie kwamen dat het beter was om afscheid van elkaar te nemen. Naar verluidt hebben in de afgelopen weken verschillende clubs al interesse getoond in de aanvaller.