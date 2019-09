Liverpool wil af van transferdeadline: ‘Op deze manier slaat het nergens op’

Twee jaar geleden werd de transferdeadline in Engeland naar voren gebracht, zodat Premier League-clubs geen transfers meer kunnen doen zodra de competitie begonnen is. De roep in Groot-Brittannië om de transfermarkt weer begin september te sluiten wordt echter steeds groter.

Omdat de transferperiode in andere landen pas maandag eindigde, ontstond de situatie voor Engelse clubs dat spelers nog wel aan het buitenland verkocht konden worden, maar dat daar geen vervangers meer voor mochten worden aangetrokken. Liverpool gaat nu samen met Manchester United, Manchester City en Chelsea aandringen op een terugkeer naar het oude systeem.

Jürgen Klopp was aanvankelijk voorstander van de verandering. "De markt sluiten voor het seizoen start was een goed idee, maar alleen Engeland deed het. Dan slaat het nergens op", stelt de manager van Liverpool vast. "Het maakt mij niet uit wanneer het sluit, maar het moet wel op hetzelfde moment. Dat was op de eerste plaats het idee."

Op 12 september staat een vergadering met de voorzitters en algemeen directeuren van alle Premier League-clubs op het programma. Dan kan gestemd worden om afscheid te nemen van de vroege transferdeadline in Engeland. Twee jaar geleden waren onder meer United, City, Watford en Crystal Palace al tegen het vervroegen van de sluiting.