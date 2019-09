‘Woedeuitbarsting van Mané was waarschijnlijk omdat-ie voor mij opkwam’

Sadio Mané was na afloop van de door Liverpool eenvoudig gewonnen wedstrijd tegen Burnley (0-3) onderwerp van gesprek. De Senegalees werd door manager Jürgen Klopp vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald en was daar zichtbaar ontevreden over. Ploeggenoot James Milner heeft een opmerkelijke verklaring voor de woedeuitbarsting van Mané.

'Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar ik weet bijna zeker dat Sadio zo reageerde omdat ik niet ingebracht werd', schrijft Milner, die de hele wedstrijd op de bank bleef, met een knipoog op zijn Instagram-pagina. Mané kan wel lachen om de opmerking en reageert met: 'Dat is inderdaad exact waar ik over klaagde, James.'

Klopp maakte zich na de recordbrekende zege van Liverpool, dat voor het eerst dertien Premier League-duels op rij won, niet druk om de reactie van Mané. "Hij is een emotionele jongen", aldus de manager na afloop. "We zijn allemaal individuen. Er ging iets niet zoals hij wilde, maar dat was niet de wissel. We hebben erover gesproken en alles is goed."