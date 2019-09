PSV wint hevige transferstrijd: ‘Ik heb hem het vliegtuig ingesleurd’

PSV kan terugblikken op een roerige transferperiode. Technisch manager John de Jong heeft in de afgelopen weken diverse spelers naar Eindhoven gehaald, onder wie Bruma. De aanvaller is deze zomer overgekomen van RB Leizpig, maar de kans was aanwezig dat de Portugees zich ging aansluiten bij FC Porto, zo erkent De Jong op de clubsite.

"De eerste, Bruma was de lastigste", begint De Jong over zijn inkomende transfers deze zomer. "Ik was al een tijd met hem en zijn management in gesprek. Aan het eind van het vorig seizoen eigenlijk al. Op een gegeven moment kregen we veel concurrentie, onder andere van FC Porto dat hem heel graag wilde overhalen."

"Zelfs toen wij al akkoord waren, bood Porto de speler nog meer geld. Hij ging twijfelen, niet eens zozeer daardoor, maar omdat hij graag weer bij het nationale team in beeld wilde komen. Samen met Peter Fossen (directielid PSV, red.) ben ik naar hem toegevlogen om hem te overtuigen. Gelukkig heb ik hem niet meer losgelaten en het vliegtuig ingesleurd", knipoogt De Jong.

De sportbestuurder nam ook van veel spelers afscheid, zoals Dante Rigo, Joël Piroe (beiden Sparta Rotterdam) en Armando Obispo (Vitesse), die op huurbasis zijn verkast naar de andere clubs in de Eredivisie. "Die volgen wij heel nauwlettend", benadrukt De Jong, die aangeeft dat de talenten nog altijd nadrukkelijk in beeld zijn bij de Eindhovense club.

"Bij twee/derde van de wedstrijden die zij spelen zitten er scouts van ons op de tribune en vanaf oktober ga ik hen ook zelf aan het werk zien. We werken uitstekend samen met de clubs, krijgen alle data opgestuurd en vinden het superbelangrijk om de ontwikkeling te blijven volgen. Zij kunnen zich spiegelen aan het traject dat Sam Lammers heeft doorlopen."