Jandino Asporaat krabbelt terug na ‘te harde’ grap over Johan Derksen

Jandino Asporaat kreeg maandagavond veel kritiek op social media. De komiek presenteerde het Voetballer van het Jaar Gala, maar ging volgens menigeen flink uit de bocht bij zijn openingsspeech. Met name zijn grap over Johan Derksen viel in het verkeerde keelgat, zo ook bij Marieke Derksen, de dochter van de voetbalanalist.

Derksen had voorafgaand aan het gala kritiek op het feit dat Asporaat de presentatie op zich mocht nemen, mede omdat de comedian weinig affiniteit heeft met voetbal. "Het is belachelijk", aldus Derksen eerder. "Het is een beetje de lachende uitvoering van Humberto Tan. Humberto heeft nog een link naar sport toe, hij helemaal niet."

Asporaat maakte vervolgens op het gala grappen over de kritiek die hij kreeg en richtte zich ook naar Derksen. "Als je de kans krijgt om de mannen van Veronica Inside een half uur eerder van de buis af te pleuren, neem ik die kans. Je weet, Johan Derksen is gewoon aan het koken in zwavel op dit moment. Johan Derksen, je moeder!"

Marieke Derksen vond de grap ongepast. "Het is een van vorm humor hoor, dat snap ik. 'Je moeder'-grappen. Beetje Amerikaans. Alleen Johan is zijn moeder verloren toen hij 31 was, ik mijn moeder toen ik net 12 was. Lees je in!", aldus de dochter van de oud-voetballer op Twitter. Asporaat erkent nu bij Qmusic dat hij mogelijk te ver is gegaan. "Soms sla je de plank mis, maar het leven gaat door."

"Mensen vinden mij altijd een supersympatieke jongen, maar ze zeiden dat ze het begin gewoon te hard vonden. Dat was niet de bedoeling. Die jongens (van Veronica Inside, red.) maken elke dag grappen over iedereen, dan kan ik toch wel een grapje terug maken? Alleen mensen zien mij anders. Die stijl is voor mij niet de juiste keuze."