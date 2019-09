PSV handelt gedecideerd na afwijzing: ‘Hij stond daar niet voor open’

PSV en technisch manager John de Jong hebben een drukke transferzomer achter de rug. De Eindhovenaren hebben diverse spelers uitgezwaaid en ook weer verwelkomd in het Philips Stadion, maar De Jong erkent bij een Q&A op Facebook dat er mogelijk wat meer transfernieuws uit Eindhoven had kunnen komen.

"Ik heb voor mezelf geëvalueerd, ook met de scouting. Het lastige is: de transfermarkt is de week daarvoor nog niet echt open. Dus het is moeilijk om dan versterkingen te halen, of ze kosten veel meer geld dan ze daadwerkelijk waard zijn. De voorbereiding is dan net begonnen, de internationals zijn net terug. Dat maakt het moeilijk om te beslissen om iets te doen", laat De Jong weten.

"Landen als Spanje en Duitsland, waar we nu spelers vandaan hebben gehaald, zijn nog niet eens begonnen met trainen. In mei wisten we al dat het het tweeluik met Basel een 50/50-wedstrijd zou worden", vervolgt de sportbestuurder, die al heeft aangegeven om de tafel te gaan zitten met Gastón Pereiro om te praten over een contractverlenging.

"Of hij gaat transfervrij weg, of hij verlengt. Ik ga daar alles aan doen, omdat dat het beste is voor de club. Daar hebben Pereiro en zijn management uiteraard ook een stem in. We hadden tijdens de transferwindow een akkoord met Spartak Moskou. De clubs waren er wel uit, maar Gastón en zijn management hebben besloten dat niet te doen."

De Jong baalt er toch wel van dat Zakaria Aboukhlal PSV heeft ingeruild voor AZ. "Zakaria wilde niet bijtekenen, zijn contract liep af en wij wilden graag met hem verder. Hij vond dat hij teveel concurrentie had. We hebben nog gekeken naar contractverlenging, maar daar stond hij niet voor open. Daarom heb ik besloten hem te verkopen”, aldus De Jong, die met de verkoop twee miljoen euro incasseerde.