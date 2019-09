Sánchez spreekt zich uit: ‘Dan speelde ik niet, zonder dat ik wist waarom'

Na een betrekkelijk teleurstellend dienstverband van anderhalf jaar liet Alexis Sánchez eerder deze zomer Manchester United achter zich. Internazionale nam de Chileense aanvaller, bij the Red Devils veruit de bestbetaalde speler, op huurbasis over. Sánchez spreekt zich nu voor het eerst uit over zijn vertrek bij Manchester United.

“Als ze me een hele wedstrijd lieten spelen, zou ik het kunnen winnen. Maar soms kreeg ik zestig minuten en speelde ik de volgende wedstrijd niet, zonder dat ik wist waarom”, zo tekent de Daily Mail op uit de mond van Sánchez. “Ik voel me gelukkig als ik voor het nationale team van Chili speelt. Bij Manchester United was ik ook gelukkig, ik heb altijd tegen mijn vrienden gezegd dat ik daar heel graag wilde spelen. Als ze me laten spelen, doe ik mijn uiterste best.”

“Ik heb er absoluut geen spijt van dat ik naar Manchester United ben gegaan. Dat ik naar Manchester United kon, heeft me heel gelukkig gemaakt”, gaat de Chileense aanvaller verder. “Ik heb dat altijd gezegd. Manchester United is de meest succesvolle club van Engeland. Ik was bij Arsenal gelukkig, die periode was fantastisch. Maar Manchester United was op dat moment aan het groeien, ze kochten spelers om iets te winnen. Daarom wilde ik graag daar naartoe.”

Sánchez speelde in anderhalf jaar 45 officiële wedstrijden voor Manchester United, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 9 assists. Afgelopen weekeinde zat de aanvaller in de uitwedstrijd tegen Cagliari (1-2 overwinning) voor het eerst op de reservebank bij Internazionale. Trainer Antonio Conte hield de Chileen op Sardinië nog negentig minuten op de reservebank.