‘Het is de eerste keer dat Ten Hag zich uitspreekt en dat vond ik wel jammer’

Erik ten Hag ontbrak maandagavond op het Voetballer van het Jaar-gala en dat deed het nodige stof opwaaien. De oefenmeester van Ajax voelde zich niet geroepen om aanwezig te zijn, wat te maken had met de berichtgeving van De Telegraaf. Kenneth Perez vindt het jammer dat Ten Hag niet aanwezig was op het gala, dat mede door de krant georganiseerd werd.

“Het is de eerste keer dat Ten Hag zich uitspreekt en dat vond ik wel jammer, eigenlijk. Hij heeft altijd niks gezegd en dat maakt bij mij een hele sterke indruk. Als je ziet hoeveel shit hij over zich heen heeft gekregen, terecht of onterecht... Hij zal het onterecht vinden. Dan vind ik het sterk dat je niet de behoefte hebt om te zeggen: ‘Even serieus’”, zegt Perez bij Voetbalpraat van FOX Sports.

“Toch had ik het sterker gevonden als hij wel was gegaan, ergens op het podium nog even een steek onder water had gegeven en verder niks te zeggen, van: schrijven jullie maar”, haakt Pascal Kamperman in. Kees Jansma sluit zich aan bij de mening van Perez. “Al heeft Ten Hag tien punten. Ik begrijp het overigens zeer, er wordt af en toe op de man gespeeld. Maar hij had moeten gaan en daar met een grijns moeten rondlopen, want het succes is er. Hoe je het ook wendt of keert: vorig jaar was fantastisch en nu doet hij precies wat hij moet doen.”

“Hij heeft ook gelijk door te zeggen dat de beginperiode van dit seizoen lastig was, doordat er spelers in- en uitstromen. Hij heeft aan alle kanten het gelijk aan zijn zijde, dus dan kan je er maar beter boven staan. Dit is ook niet nieuw, hè? Sinds ik Ajax volg en jij weet wel hoe lang dat is, zijn er altijd dit soort controverses geweest”, stelt Jansma. Perez benadrukt dat de kritiek op dit moment niet terecht is. “Dit is extreem als je het afzet tegen de resultaten. Het is niet op zijn plaats.”