Geboren Amsterdammer laat Manchester City achter zich voor Celtic

Jeremie Frimpong heeft Manchester City verruild voor Celtic, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. Een doorbraak bij the Citizens zat er voorlopig nog niet in voor de achttienjarige vleugelverdediger. De geboren Amsterdammer en international van Oranje Onder-19 heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij de Schotse topclub.

De wieg van Frimpong stond in Amsterdam, waarna hij op jonge leeftijd naar Engeland verhuisde. Op negenjarige leeftijd kwam hij eerst in de jeugdopleiding van Liverpool terecht, waarna hij naar Manchester City overstapte. Bij the Citizens doorliep hij de jeugdopleiding en speelde hij vorig seizoen zijn wedstrijd voornamelijk in de Onder-23, het hoogste jeugdteam van de Engelse topclub. “Het voelt geweldig dat ik bij Celtic heb mogen tekenen, een massive club”, zegt Frimpong op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Ik voel me gelukkig dat ik ben gekozen”, gaat de jonge vleugelverdediger annex jeugdinternational verder. Het is voorlopig onduidelijk wat voor bedrag Celtic neertelt om Frimpong los te weken bij Manchester City. “Zodra ik hoorde van de belangstelling van Celtic, wilde ik deze kans pakken. Ik ging op YouTube naar filmpjes kijken en wanneer de wedstrijden op televisie waren, keek ik die. Afgelopen zondag heb ik de wedstrijd tegen Rangers gezien, what a game!”

“Ik kan niet wachten tot ik op Celtic Park voor deze fans kan spelen”, concludeert Frimpong. Celtic versterkte zich op de valreep ook nog met Lee O'Connor. De negentienjarige centrumverdediger, jeugdinternational voor Ierland, is overgenomen van Manchester United, waar hij de afgelopen jaren in de jeugdopleiding speelde.