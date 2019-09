Miljoenenaankoop Marcos Senesi belooft: ‘Dat wil ik naar Feyenoord brengen'

Marcos Senesi verbond zich maandag aan Feyenoord. De 22-jarige verdediger, afkomstig van het Argentijnse San Lorenzo, kwam zonder problemen door de medische keuring en tekende daarna een contract tot medio 2023 in De Kuip. Naar verluidt is met de transfer van Senesi naar Feyenoord een bedrag van circa zeven miljoen euro gemoeid.

Senesi vertrekt dinsdag alweer uit Rotterdam in verband met interlandverplichtingen met Argentinië Onder-23. “Ik ben een Argentijn, een land van artiesten, van voetballers als Diego Armando Maradona en Lionel Messi”, omschrijft de verdediger zichzelf in het Algemeen Dagblad. “Maar ook van harde tackles, van vechten tot het laatste fluitsignaal en nooit opgeven. Dat wil ik naar Feyenoord brengen.”



“Ik weet dat de aanhang van Feyenoord niet alleen van goed voetbal houdt, maar ook van spelers die hard werken. Geen woorden, maar daden. Julio Ricardo Cruz speelde hier”, wijst Senesi naar zijn landgenoot, die aan het eind van de jaren negentig in De Kuip actief was. “Een grote voetballer. Ik hoop dat ik in zijn voetsporen kan treden. En ik kan niet wachten tot ik voor Feyenoord speel.”

Feyenoord presenteerde met Senesi de achtste zomeraanwinst. In een eerder stadium werden Leroy Fer, Luciano Narsingh, Nick Marsman, George Johnston, Liam Kelly, Rick Karsdorp (huur) en Edgar Ié (huur) aan de selectie van trainer Jaap Stam toegevoegd. Naar verwachting maakt hij na de interlandperiode zijn debuut voor de Rotterdammers. Op zondag 15 september hervat Feyenoord de competitie met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.