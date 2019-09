Chelsea laat voormalig Eredivisie-ster voor zevende maal vertrekken

Lucas Piazon is dit seizoen opnieuw niet in het shirt van Chelsea te bewonderen. De Engelse grootmacht laat via de officiële kanalen namelijk weten dat de Braziliaanse middenvelder de komende voetbaljaargang wordt verhuurd aan het Portugese Rio Ave. Piazon heeft tevens zijn contract op Stamford Bridge met één seizoen verlengd.

Het is voor de 25-jarige Piazon alweer de zevende keer dat hij op huurbasis elders wordt gestald door Chelsea. Het voormalig wonderkind maakte in januari 2012 voor liefst 7,5 miljoen euro de overstap van São Paulo naar Chelsea en werd destijds alom vergeleken met zijn fameuze landgenoot Kaká.

Piazon wist zijn belofte bij Chelsea echter nooit in te lossen en werd achtereenvolgens verhuurd aan Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham en meest recentelijk Chievo Verona. De teller in dienst van Chelsea staat na zevenenhalfjaar op drie officiële optredens. In het seizoen 2013/14 wist Piazon namens Vitesse 11 keer te scoren in 29 Eredivisie-wedstrijden.