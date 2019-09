Adnane Tighadouini is na vier verhuurperiodes verlost van Málaga

Adnane Tighadouini vertrekt per direct bij Malaga, zo meldt Voetbal International. Het contract van de 26-jarige vleugelspits is ontbonden, waardoor hij met een transfervrije status op zoek kan naar een nieuwe werkgever.

Tighadouini imponeerde in het seizoen 2014/15 bij NAC Breda, waar hij dat jaar 14 treffers maakte in 33 competitieduels. Daarmee dwong de aanvaller een lucratieve transfer af naar Málaga, waar hij in zijn eerste half jaar tot tien competitiewedstrijden en één doelpunt kwam. Daarna werd de eenvoudig Marokkaans international verhuurd aan Kayserispor.

Zijn periode in Turkije werd geen onverdeeld succes, waarna Tighadouini naar Vitesse vertrok. Bij de club waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot kwam hij tot 25 competitieoptredens en 3 treffers. Het seizoen daarop ging hij naar Twente, waar hij met 2 doelpunten in 24 duels degradatie niet kon voorkomen. Het afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij Esbjerg fB in Denemarken.