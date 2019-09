Duidelijkheid voor Ivan Rakitic na statement van Barcelona

Ivan Rakitic mag niet weg bij Barcelona, zo heeft de clubleiding hem volgens Mundo Deportivo laten weten. Daardoor blijft de Kroaat, die dit seizoen genoegen moet nemen met een reserverol, in ieder geval nog een half jaar in Catalonië.

Rakitic hoopte op de slotdag nog een transfer te forceren en ging niet naar het Kroatische elftal om zijn vertrek te regelen. Volgens Diario Sport was Juventus op het laatst nog in de markt voor de 31-jarige middenvelder, maar een overgang zit er niet in. "Het is definitief, honderd procent", laat de entourage van Rakitic weten.

Ook Paris Saint-Germain werd genoemd voor Rakitic, met name in combinatie met geruchten over Barça's interesse in Neymar. De afgelopen seizoenen was Rakitic steevast basisspeler in Camp Nou, maar in de eerste drie competitiewedstrijden van de huidige jaargang moest hij zijn plek afstaan aan onder meer Frenkie de Jong.