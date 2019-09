Communiqué Napoli lijkt einde te maken aan transferdroom Oussama Idrissi



Oussama Idrissi lijkt dit seizoen bij AZ te blijven. De Italiaanse transferexpert Alfredo Pedullà wist maandag nog te melden dat de Alkmaarse club een principe-akkoord had bereikt met Torino over een transfer van de aanvaller naar Italië, maar de club uit Turijn is maandagavond laat nog in zee gegaan met Simone Verdi. Napoli bevestigt via de officiële kanalen het vertrek van de buitenspeler naar Torino.

Torino was op deadline day nog naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen en zou twaalf miljoen euro over hebben gehad voor de komst van Idrissi. De keuze van de Italiaanse club is echter gevallen op Verdi. De 27-jarige vleugelaanvaller wordt voor 4 miljoen euro gehuurd van Napoli en kan volgend jaar voor 21 miljoen euro definitief de overstap maken naar Turijn, weten Italiaanse media.

Voor Verdi betekent het een terugkeer op het oude nest. De Italiaan was tussen 2011 en 2013 een periode actief bij Torino en speelde toen negentien wedstrijden voor de club. Hij stond daarna onder contract bij onder meer AC Milan en beleefde zijn meest succesvolle periode als voetballer tussen 2016 en 2018 bij Bologna.

Verdi speelde 64 officiële wedstrijden voor Bologna en liet daarin 16 doelpunten en 15 assists aantekenen. Hij verdiende in 2018 voor 24,5 miljoen euro een transfer naar Napoli, maar wist in het Stadio San Paolo geen potten te breken. Hij was de afgelopen voetbaljaargang slechts negenmaal basisspeler in de Serie A en maakte slechts drie doelpunten.