Galatasaray vervolmaakt toptransfer en betaalt netto vijf miljoen per jaar

Radamel Falcao is definitief speler van Galatasaray. De Turkse topclub meldt maandagavond via de officiële kanalen dat de aanvaller transfervrij overkomt van AS Monaco, waar hij nog tot volgend jaar zomer vastlag. Falcao heeft voor drie seizoenen getekend bij Galatasaray, dat de routinier per seizoen vijf miljoen euro netto betaalt, zo meldt de club.

De overstap van de 88-voudig international komt niet uit de lucht vallen, aangezien hij de afgelopen dagen al in Istanbul was om de transfer af te ronden. Falcao stond sinds medio 2013 onder contract bij de Monegasken, die de spits voor minimaal 43 miljoen euro overnamen van Atlético Madrid. Sindsdien kwam hij ook op huurbasis uit voor Manchester United en Chelsea.

Voor AS Monaco kwam de routinier tot op heden tot 140 wedstrijden, met 83 doelpunten en 14 assists als resultaat. De Monegaksen stonden open voor een vertrek van de veteraan, aangezien de Colombiaan een flink salaris had in het prinsdom. Falcao kon naar verluidt ook een lucratief avontuur aangaan in China, maar heeft dus gekozen voor Galatasaray. De Turkse topclub haalde deze transferperiode al diverse bekende spelers, zoals Ryan Babel, Mario Lemina en Emre Mor.