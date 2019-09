Jan-Arie van der Heijden blijft bij Feyenoord: ‘Clubs hebben selecties rond’

Jan-Arie van der Heijden blijft voorlopig bij Feyenoord, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International maandagavond. De verdediger wil graag vertrekken uit Rotterdam en kreeg daar onlangs ook toestemming voor, maar tot een transfer is het niet gekomen. Volgens Krabbendam hadden de meeste clubs hun selectie al rond, op het moment dat Van der Heijden weg mocht.

Van der Heijden maakte al in juli bekend niet te kunnen leven met een rol als bankzitter, die hij voelde aankomen onder de nieuwe trainer Jaap Stam. "Ik ken mijn eigen kwaliteiten en ik denk dat ik daarmee niet op de bank moet zitten. Ook niet bij Feyenoord", zei de 31-jarige verdediger toen. Desalniettemin stond hij in de eerste drie Eredivisie-duels van dit seizoen in de basis.

Toen Feyenoord met Edgar Miguel Ié defensieve versterking had aangetrokken, kreeg Van der Heijden te horen te mogen vertrekken. Medipol Basaksehir was het meest concreet voor de Nederlander, maar zette de interesse uiteindelijk toch niet door. Ook het Duitse 1. FC Union Berlin en het Griekse Panathinaikos werden genoemd. Van der Heijden ligt nog tot volgend jaar vast in de Kuip.