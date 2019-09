FC Twente doet zaken met Manchester City en ontbindt vier contracten

FC Twente heeft zich per direct versterkt met Joël Latibeaudiere, zo maken de Tukkers bekend op hun website. De negentienjarige Brit komt op huurbasis over van Manchester City, waar hij in het Onder 23-team zat.

Ted van Leeuwen is tevreden met het aantrekken van de verdediger. "Joël is een lichtvoetige verdediger die achterin op de meeste posities uit de voeten kan", aldus de technisch directeur. "We kwamen in aantallen sowieso verdedigers te kort, dus waren we blij dat zowel Joel als Manchester City open stond voor een huur."

Twente nam op de slotdag van de transfermarkt afscheid van vier spelers. De contracten van Tom Boere, Alexander Laukart, Jelle van der Heijden en Jeroen van der Lely zijn ontbonden en het viertal vertrekt dan ook per direct. Boere, vorig seizoen nog clubtopscorer van Twente met zestien competitietreffers, heeft inmiddels getekend bij het Duitse KFC 05 Uerdingen. Van der Heijden en Van der Lely vertrekken naar het Deense Vendsyssel FF.