Derksen hekelt keuze Makkelie: ‘Daar staat de doodstraf op homoseksualiteit’

Danny Makkelie was afgelopen weekeinde niet actief in de Eredivisie, omdat hij als videoscheidsrechter (VAR) optrad in een wedstrijd in de competitie van Saudi-Arabië. De KNVB-arbiter fungeerde als VAR bij de competitiewedstrijd tussen Al-Fateh en Al-Nassr en toucheerde volgens Johan Derksen een lucratieve vergoeding voor die activiteit.

Derksen onthult dat Makkelie liefst 10.000 euro kon bijschrijven na zijn avontuur afgelopen weekend in Saudi-Arabië. De flamboyante analist vindt echter dat het de scheidsrechter had gesierd als hij niet was afgereisd naar het land en wijst daarbij op diens vermeende geaardheid. "Naar verluidt is scheidsrechter Danny Makkelie homoseksueel. Dat vind ik totaal niet relevant", begint Derksen maandagavond bij Veronica Inside.

"Hij gaat echter om de haverklap een wedstrijd leiden in Saudi-Arabië voor heel veel geld. Dat gunnen Jaap Uilenberg en de Nederlandse scheidsrechterscommissie hem blijkbaar. Maar in dat land staat de doodstraf op homoseksualiteit. Als je hand in hand loopt, krijg je 450 stokslagen op het marktplein", stelt Derksen.

"Dan denk ik: Makkelie, als je nou enig karakter had, dan zou je zeggen: die tien ruggen wil ik wel in mijn zakken steken, maar die ga ik niet in zo'n land halen. Een homofiele scheidsrechter gaat niet naar het ergste land tegen homofielen ter wereld", zo betoogt Derksen, die het naar eigen zeggen 'in het verhaal relevant vindt' om de vermeende geaardheid van Makkelie ter sprake te brengen. "Ik vind het opzienbarend dat hij daar naartoe gaat."