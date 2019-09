Ajax-opponent Valencia betaalt flink en zet clausule op honderd miljoen

Valencia heeft zich versterkt met Thierry Correia. De Spaanse club meldt maandagavond via de officiële kanalen dat men de verdediger heeft overgenomen van Sporting Portugal. De rechtsback heeft tot medio 2024 getekend bij de toekomstige tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Valencia heeft een afkoopclausule van honderd miljoen euro uitgedeeld aan de jongeling. Het is onbekend hoeveel Sporting Portugal heeft getoucheerd met de verkoop van de twintigjarige vleugelverdediger. Media uit Spanje en Portugal reppen over een transfersom van tussen de twaalf en vijftien miljoen euro inclusief bonussen.

De club van doelman Jasper Cillessen had ook belangstelling voor Elseid Hysaj, maar Valencia vond de vraagprijs van Napoli van minimaal twintig miljoen euro te gortig. Valencia zit samen met Ajax, Chelsea en Lille in Groep H van de Champions League. Momenteel bezet de Spaanse club de tien positie in LaLiga met vier punten uit drie wedstrijden.