Besiktas doet zaken met Sporting en bedingt koopoptie van vijf miljoen

Sporting Portugal neemt afscheid van Abdoulay Diaby. De werkgever van hoofdtrainer Marcel Keizer bevestigt maandagavond via de officiële kanalen dat de 28-jarige vleugelaanvaller aan de slag gaat bij Besiktas. De grootmacht uit Turkije huurt Diaby voor één seizoen en kan hem volgend jaar voor een bedrag van vijf miljoen euro definitief overnemen.

Diaby is het zevende nieuwe gezicht deze zomer bij Besiktas. Eerder voegde de club uit Istanbul namelijk Mohamed Elneny, Douglas, Pedro Rebocho, Tyler Boyd, Víctor Ruiz en Georges-Kevin N'Koudou al toe aan de selectie. Diaby moet bij Besiktas de concurrentiestrijd aangaan met onder meer Jeremain Lens.

Diaby heeft er pas één seizoen opzitten bij Sporting Portugal. De zeventienvoudig international van Mali werd in de zomer van 2018 voor ongeveer 4,5 miljoen euro overgenomen van Club Brugge en mocht in zijn debuutjaar regelmatig opdraven van Keizer. De Nederlandse trainer maakte in de Portugese competitie 29 keer gebruik van Diaby, waarvan 19 keer als basisspeler. Daarin was de vleugelspits goed voor twee doelpunten en vier assists.