Heracles Almelo haalt ‘groot talent’ met prestatiecontract in huis

Lucas Schoofs gaat aan de slag bij Heracles Almelo. De Eredivisionist meldt maandagavond via de officiële kanalen dat de Belg overkomt van KAA Gent. De middenvelder, die de afgelopen anderhalf jaar door de Belgische club werd verhuurd aan NAC Breda, tekent een eenjarig contract bij Heracles, met een optie voor nog een seizoen.

Technisch manager Tim Gilissen is blij dat Heracles na aanvaller Jeremy Cijntje nog een aanwinst kan presenteren op de maandagavond. "Lucas is een dynamische middenvelder die in België te boek stond als een groot talent. Door een blessure heeft hij dat het laatste jaar niet kunnen laten zien. Wij geven hem middels een prestatiecontract de kans zich te bewijzen", aldus Gilissen.

"Afgelopen week heeft hij tijdens een stage al met de groep meegetraind. Hij is fit en gretig en klaar om zijn carrière een nieuw leven in te blazen." Ook Schoofs is verheugd dat hij heeft getekend bij Heracles. "Ik ben blij om bij Heracles Almelo te zijn. Ik ben dankbaar voor de kans die de club mij biedt. Ik ga die kans niet laten liggen en met beide handen aangrijpen."