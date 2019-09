Ten Hag gesloopt bij Veronica Inside: ‘Het gedrag van een verwend kind’

Wim Kieft, René van der Gijp en Johan Derksen hebben weinig begrip voor de keuze van Erik ten Hag om het Voetballer van het Jaar Gala maandagavond aan zich voorbij te laten gaan. De hoofdtrainer van Ajax voelt zich naar eigen zeggen niet geroepen om acte de présence te geven, na wat er 'de afgelopen tijd is gebeurd'. Ten Hag doelt op de berichtgeving van De Telegraaf, de organisator van het gala.

Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant, meldde onlangs dat Hakim Ziyech en Dusan Tadic niet goed overweg kunnen met Ten Hag; ze zouden zijn vertrokken assistent-trainer Alfred Schreuder erg missen. Schreuder zou dat verhaal zelf hebben gelekt. Na de zege op APOEL Nicosia van woensdagavond veroordeelde Driessen in een column de vele wijzigingen die Ten Hag doorvoerde in zijn opstelling. 'De Tukker was in paniek geraakt', concludeerde Driessen.

"Ik heb zoveel insinuaties en suggesties gehoord. Ik ga uit van loyaliteit en vertrouwen", reageerde Ten Hag zondag na het competitieduel van Ajax met Sparta Rotterdam bij FOX Sports op zijn samenwerking met Schreuder. "We hebben succesvol samengewerkt en een heel mooi seizoen gehad, maar dat is afgesloten. We zijn bezig aan een nieuw seizoen met een nieuw team eromheen. Ik ga niet naar het gala. Het is jammer, want Ajax zal met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Dusan Tadic in de prijzen vallen. Ik was toch hun trainer. Ik ga niet gezellig doen met mensen die suggestief zijn."

"Dit kun je niet echt maken als trainer van Ajax", briest Kieft maandagavond bij Veronica Inside over de afzegging van Ten Hag. "Het hoort er als trainer van Ajax ook bij dat je af en toe een beetje kritiek krijgt. Daar moet je wel tegen kunnen." De oud-spits vindt niet dat De Telegraaf een hetze voert tegen Ten Hag. "Ik vind het helemaal geen hetze. Journalistiek bedrijven houdt in dat je ergens informatie vergaart. De jongens van De Telegraaf hebben het niet allemaal uit hun duim gezogen, denk ik. Het is namelijk een hele goede sportkrant, die altijd goed geïnformeerd is. Het is een sportkrant die ik graag lees", aldus Kieft, die overigens als columnist actief is voor De Telegraaf.

Kieft benadrukt dat er 'binnen een selectie altijd wel wordt gelekt'. "Dat gebruik je dan als journalist. Ten Hag moet niet doen alsof het allemaal gelogen is. Wat hij nu doet is het beproefde recept van 'wij tegen de pers'. Ik vind een beetje flauw van hem", vervolgt Kieft. "Ik vind dat het bij je positie als trainer van Ajax hoort dat je aanwezig bent bij zo'n gala, waarop ook nog eens je eigen spelers worden geëerd. Ik vind dit geen grootse actie van hem."

Collega-analist Van der Gijp is het eens met Kieft. "Kom op, je bent trainer van Ajax: wat kan jou het nou schelen wat Valentijn Driessen vindt… Je hebt een geweldig seizoen gedraaid, waarin je de halve finale van de Champions League hebt gehaald. Dit zijn wel dingen waar je een beetje boven moet staan." Derksen vult aan: "Het is het gedrag van een verwend kind, dat nu stampvoetend niet naar het gala gaat. Maar hij moet zich ook realiseren: ze hebben in geen Europees land zo'n fatsoenlijke en integere sportpers als in Nederland. Kijk maar eens wat er gebeurt in Engeland, Duitsland en Spanje: dan zou geen enkele trainer nog naar een gala gaan. Als je trainer van Ajax bent, krijg je wel eens een draai om de oren, maar je krijgt ook wel eens een bos bloemen. Je moet je eigen lijn volgen en gewoon een grote jongen zijn. Dit is niet het gedrag van een grote jongen."