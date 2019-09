Fortuna Sittard vindt in Premier League twaalfde zomeraanwinst

Fortuna Sittard maakt via de officiële kanalen melding van de komst van George Cox. De linksback van Brighton & Hove Albion komt op huurbasis over voor een seizoen, waarna de Limburgers de optie hebben om de Engelsman definitief in te lijven.

Fortuna was al langer bezig met de komst van Cox. "Ik ben blij dat nu alles rond en het contract getekend is", laat de vleugelverdediger weten op de website van zijn nieuwe club. "Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging en kan niet wachten om mijn nieuwe ploeggenoten te ontmoeten." Ook Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna, is in zijn nopjes met de transfer.

"George is een talentvolle verdediger die aankomend seizoen de kans krijgt om zich bij ons te bewijzen", aldus Ars. "Hij is een typische Engelse back met een enorme drive naar voren. Hij geeft ons een extra optie op de linksback positie en we zijn erg benieuwd hoe hij zich dit jaar verder door gaat ontwikkelen."

Cox komt uit de jeugdopleiding van Brighton en maakte in 2016 de overstap naar de A-selectie. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het echter niet, waardoor de Premier League-club hem aan het begin van het jaar verhuurde aan League Two-club Northampton Town.