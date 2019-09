Heracles slaat slag in KKD: ‘Hij is snel, sterk en heeft scorend vermogen’

Heracles Almelo heeft met FC Dordrecht en Jeremy Cijntje overeenstemming bereikt over de komst van de aanvaller, zo meldt de Eredivisionist maandagavond via de officiële kanalen. De 21-jarige buitenspeler zette maandagmiddag zijn handtekening onder een driejarig contract. In de verbintenis is een optie opgenomen voor nog een seizoen.

"Ik ben blij dat ik getekend heb bij deze mooie club en heb zin om aan de slag te gaan. Ik wilde graag de stap naar de Eredivisie maken en ga bij Heracles Almelo laten zien wat ik kan", laat Cijntje weten op de site van Heracles. Technisch manager Tim Gilissen is eveneens blij dat de transfer is afgerond.

"Met Jeremy voegen we specifieke kwaliteiten toe aan onze aanval. Hij is snel, sterk en heeft scorend vermogen. Jeremy is jong en heeft bij FC Dordrecht bewezen belangrijk te zijn voor het team. Bij ons kan hij zich verder ontwikkelen op Eredivisieniveau", aldus Gilissen over Cijntje, die bij FC Dordrecht tot 45 officiële duels kwam waarin hij 11 keer scoorde.