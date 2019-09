Liverpool laat ‘mentaal gebroken speler’ na akkoord met Fiorentina gaan

Liverpool en Fiorentina hebben overeenstemming bereikt over de permanente overgang van Bobby Duncan, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige spits krijgt daarmee zijn gewenste overgang, die the Reds eerder nog leken te blokkeren.

Duncan, een neefje van Liverpool-icoon Steven Gerrard, had op Anfield geen zicht op speelminuten en liet daarom bij de clubleiding blijken te willen vertrekken. De Engelse grootmacht leek daar echter niet aan mee te willen werken. "Per vandaag (vorige week woensdag, red.) zijn we helemaal klaar met het gedrag en de manier van zakendoen van sportief directeur Michael Edwards", aldus zijn zaakwaarnemer Saif Rubie vorige week.

"Een club met een rijke geschiedenis zoals Liverpool hoort zich niet zo op te stellen, zeker gezien het feit dat Bobby een neefje is van Steven Gerrard, een van de beste spelers uit de clubgeschiedenis”, verwees Rubie naar de huidige manager van Rangers FC. “Het is triest om te constateren dat een club als Liverpool wegkomt met het mentaal breken van een speler. Het is schandalig dat het leven van iemand zo jong als Duncan op een dergelijke manier wordt verwoest."

Uiteindelijk kwam er toch een uitweg voor Duncan, die dus per direct en definitief naar Fiorentina verkast. De Brit werd een jaar geleden met hoge verwachtingen overgenomen van Manchester City, maar heeft die niet kunnen inlossen. In de voorbereiding op het huidige seizoen speelde hij nog wel enkele wedstrijden in de hoofdmacht, maar in de Premier League hoefde Duncan niet te rekenen op een plek in de wedstrijdselectie.