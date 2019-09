Miquel Nelom keert terug in de Eredivisie: ‘Ik heb het plezier terug’

Willem II heeft verdediger Miquel Nelom vastgelegd. De 28-jarige vleugelverdediger tekent voor een seizoen, waarna de club zijn contract met nog een seizoen kan openbreken, zo meldt de club maandagavond. Het laatste seizoen speelde Nelom bij Hibernian FC, maar in Schotland kwam hij nauwelijks in actie.

Nelom staat voornamelijk bekend vanwege zijn zeven seizoenen bij Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd en in totaal 157 wedstrijden voor speelde. Daarvoor kwam hij twee jaar in actie voor Excelsior en de afgelopen seizoenen stond hij onder contract bij Sparta Rotterdam en het Schotse Hibernian FC.

"Ik ben blij bij Willem II weer een kans te krijgen om aan spelen toe te komen en het plezier in het spelletje weer terug te vinden. Want dat heb ik wel even gemist in mijn tijd in Schotland. Ik ben nu weer terug in Nederland en heb minimaal een jaar de tijd om de mensen in Tilburg te overtuigen van mijn kwaliteiten", aldus Nelom op de clubsite.

Willem II had ook contact met Bayern München over Derrick Köhn, net als Nelom linksback. De Tilbugers en Bayern kwamen echter niet tot een akkoord over Köhn, zo meldt het Brabants Dagblad maandag. Willem II verwacht volgens de krant in de loop van de maandagavond nog een of meerdere spelers te kunnen presenteren.