PSV maakt komst van Man City-toptalent Gomes wereldkundig

PSV heeft de komst van Claudio Gomes afgerond, zo meldt de Eindhovense club maandagavond via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Manchester City en zal zich normaal gesproken bij Jong PSV gaan voegen.

PSV meldt niets over een eventuele optie tot koop, maar het Eindhovens Dagblad had eerder vanavond al begrepen dat die er niet was. Gomes is gehaald voor Jong PSV, dat momenteel op een teleurstellende achttiende plaats staat in de keuken Kampioen Divisie. De middenvleder heeft bij Manchester City nog een contract tot de zomer van 2023.

Gomes is een controlerende middenvelder die vorig jaar door Manchester City werd weggeplukt uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain. De Frans jeugdinternational speelde tot dusver twee officiële wedstrijden in de hoofdmacht van the Citizens: op 5 augustus 2018 deed hij één minuut mee in het duel met Chelsea in het kader van de Community Shield en drie maanden later deed hij vier minuten mee in de EFL Cup-wedstrijd tegen Fulham.