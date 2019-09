Hyperambitieuze Kluivert: ‘Dat zou moeten kunnen lukken als ik het zo bekijk’

Justin Kluivert mocht zich maandag verrassend melden bij het Nederlands elftal. De twintigjarige vleugelaanvaller van AS Roma was aanvankelijk genegeerd door bondscoach Ronald Koeman, maar ontving na het geblesseerd afhaken van Steven Bergwijn alsnog een uitnodiging. Kluivert is blij met zijn oproep, nadat Koeman hem de voorbije maanden links had laten liggen.

De ex-Ajacied speelde zijn voorlopig laatste interland voor Oranje immers bijna anderhalf jaar geleden, toen hij invaller was in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal. Kluivert stond destijds nog onder contract bij Ajax en verkaste in de zomer die volgde naar AS Roma. Bij de Italiaanse grootmacht kende hij een trage start, maar afgelopen weekeinde was Kluivert plots basisspeler in de stadsderby tegen Lazio (1-1).

"Ik speelde negentig minuten en het ging lekker. Het was een zware, maar mooie klassieker, een derby met alles erop en eraan. Mijn eerste ook", vertelt Kluivert tegenover De Telegraaf. "Vorig jaar speelde ik geen Lazio - Roma of Roma - Lazio, zelfs niet als invaller, en nu was het meteen volle bak. Dit smaakt naar meer klassiekers." Kluivert heeft zich naar eigen zeggen flink ontwikkeld bij Roma. "Ik ben als jonge jongen in recordtijd volwassen geworden. En qua fysieke inhoud is het ongelooflijk. Ik voel me sneller, fitter en sterker. En ik zie het spel ook nog wat beter."

Kluivert staat als gezegd op twee interlands. Zijn vader Patrick speelde er 79, maar de buitenspeler van AS Roma denkt dat hij dat aantal zou moeten kunnen evenaren. "Dat zou moeten kunnen lukken als ik het zo bekijk", reageert hij vol vertrouwen. "Ik weet niet hoeveel jaar daarvoor nodig is, maar ik ben pas twintig en vanaf nu ga ik proberen er elke keer bij te zijn. Of ik op speeltijd tegen Duitsland of Estland reken? Ik zie het wel, laat alles op me afkomen. Maar ik ben er klaar voor en kijk ernaar uit om te gaan trainen en de jongens weer te zien."