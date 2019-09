Arsenal zwaait Henrikh Mkhitaryan na anderhalf jaar alweer uit

Henrikh Mkhitaryan gaat voetballen voor AS Roma. Arsenal meldt via de officiële kanalen dat AS Roma de middenvelder op huurbasis overneemt. De Armeniër was in London overbodig bevonden. Mkhitaryan speelde slechts anderhalf jaar voor Arsenal, nadat de club hem in januari 2018 had overgenomen van Manchester United.

AS Roma betaalt voor de huurdeal drie miljoen euro, zo meldt de Italiaanse club maandagavond zelf. Mogelijk gaat Roma nog eens honderdduizend euro overmaken aan Arsenal als de Serie A-club bepaalde doelstellingen haalt, zo geeft men aan. Mkhitaryan laat op de site van zijn nieuwe werkgever weten erg blij te zijn met de tijdelijke overstap.

“Dit is een geweldige kans voor mij, een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan”, aldus de dertigjarige spelmaker. “Ik weet wat deze club betekent voor veel mensen en ik weet zeker dat we samen geweldige dingen gaan realiseren.” Sportief directeur Gianluca Petrarchi is blij met de komst van de routinier. “Henrikh past in ons plaatje van spelers aan de selectie toevoegen die een voorbeeld kunnen zijn voor jonge spelers”, zo klinkt het. Mkhitaryan gaat in Rome met rugnummer 77 spelen.