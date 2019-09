‘Slagvaardig’ Vitesse pikt goede bekende van Slutsky op uit Engeland

Nouha Dicko is komend seizoen speler van Vitesse. De Arnhemmers melden maandagavond via de officiële kanalen dat de aanvaller, met een Frans paspoort maar uitkomend voor het Malinees nationaal team, op huurbasis overkomt van Hull City, voormalig werkgever van Vitesse-trainer Leonid Slutsky.

De loopbaan van Dicko, 27 jaar, begon bij Strasbourg. In 2011 maakte hij de overstap naar Engeland, waar hij achtereenvolgens speelde voor Wigan Athletic, Blackpool, Wolverhampton Wanderers en Rotherham United. De afgelopen twee seizoenen kwam de aanvaller uit voor Hull City. Daar werkten Slutsky en Dicko al samen met elkaar.

Dicko, die op verschillende posities in de aanval uit de voeten kan, schommelde in zijn eerste seizoen tussen bank en basis, maar kwam desondanks tot 29 duels in de Championship. Vorig seizoen was hij echter hooguit invaller en ook deze voetbaljaargang leek manager Grant McCann niet op de Malinees te rekenen.

Dicko is blij met zijn overstap naar Vitesse, zo laat hij op de site van zijn nieuwe werkgever weten. "Nederland staat als voetballand goed bekend. Ik denk dat mijn speelstijl hier goed past. Ik kan niet wachten om aan te sluiten bij Vitesse en bij te dragen aan de successen die komen gaan", zo laat de aanwinst weten.

Technisch directeur Mo Allach is eveneens content met de transfer. “Aangezien Hilary Gong langdurig is uitgeschakeld en we de belasting van Charly Musonda zorgvuldig moeten opbouwen, wilden we graag een aanvallende versterking aan de selectie toevoegen. Ik ben blij dat we slagvaardig hebben gehandeld in deze laatste fase van de transferwindow.”