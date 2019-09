Bedrijvig AS Roma slaat op slotdag toe en haalt aanvaller weg uit Madrid

Nikola Kalinic gaat weer aan de slag in Italië. AS Roma meldt maandagavond via de officiële kanalen dat de aanvaller, eerder in de Serie A actief voor AC Milan en Fiorentina, op huurbasis overkomt van Atlético Madrid. De Italiaanse club betaalt twee miljoen euro voor de huurdeal. AS Roma maakt ook melding van een optie tot koop van negen miljoen euro.

“Dit voelt geweldig, want ik sluit me bij een grote club aan”, laat Kalinic weten op de site van AS Roma. “Ik ben trots dat ik onderdeel mag uitmaken van dit team en deze club. Roma heeft een grote historie, ik ben erg blij om hier te zijn”, aldus Kalinic over AS Roma, dat deze maandag Patrik Schick verhuurde aan RB Leipzig.

Sportief directeur Gianluca Petrachi is blij met de komst van Kalinic. “De komst van Nikola heeft altijd onze voorkeur gehad, aangezien hij zowel als spits en als partner van Edin Dzeko kan fungeren. We geloven dat zijn kwaliteiten onze aanval van een impuls zal voorzien. We zijn ervan overtuigd dat hij zijn kwaliteiten weer zal tonen in Italie”, aldus de bestuurder over Kalinic. Naar verwachting zal Henrikh Mkhitaryan zich ook nog aansluiten bij AS Roma.