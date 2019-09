ADO Den Haag haalt oude bekende met ‘internationale ervaring’ terug

Aleksandar Bjelica keert terug bij ADO Den Haag. De 25-jarige verdediger, die tussen 2009 en 2012 in de Haagse jeugdopleiding speelde, wordt voor één seizoen gehuurd van de Poolse club Korona Kielce, zo meldt ADO. Als ex-jeugdspeler van Quick Boys, Ajax en VV Katwijk speelde Bjelica drie jaar in de jeugdopleiding van ADO Den Haag.

Via FC Utrecht, Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Helmond Sport, KV Mechelen en KV Oostende kwam de in Servië geboren verdediger afgelopen winter bij Korona Kielce terecht. De Poolse club laat hem nu dus op huurbasis in het Cars Jeans Stadion spelen. Manager voetbalzaken Jeffrey van As is zeer content met de transfer.

“Ik ken Aleksandar vooral van zijn tijd bij Helmond Sport, maar natuurlijk ook van zijn andere clubs en zijn periode in de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Hij is een speler die op meerdere positie uit de voeten kan; als linksback en centrale verdediger, maar eventueel ook met de punt naar achteren op het middenveld. Aleksandar is een speler met internationale ervaring, die leiding kan geven aan een verdediging, rust aan de bal heeft en bovenal een felle verdediger is.”