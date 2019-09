‘Voormalig Vitesse en Feyenoord-back verlaat Fiorentina opnieuw’

Kevin Diks verruilt Fiorentina op de slotdag van de transfermarkt voor Aarhus, zo weet onder meer Voetbal International maandagmiddag te melden. De 22-jarige vleugelverdediger had bij la Viola nog een contract tot medio 2021, maar door gebrek aan perspectief vertrekt Diks dus uit de Serie A. Het is nog niet bekend of de overgang naar Aarhus tijdelijk of definitief is.

Diks tekende in januari een huurovereenkomst bij Empoli, maar speelde wegens blessureleed geen minuut voor de naar de Serie B gedegradeerde club. De huurdeal van de jonge verdediger bij Empoli liep nog het einde van de huidige voetbaljaargang, maar door de naderende overgang naar Aarhus is daar dus na ruim een halfjaar al een einde aan gekomen. De Deense club bezet momenteel de zesde plaats in de competitie.

De rechtsback neemt maandag in een post op Instagram afscheid van de supporters van Empoli. “Tot ziens Empoli, ik wil langs deze weg mijn excuses aanbieden aan de club en zijn supporters. Vanwege blessureleed heb ik deze geweldige club afgelopen seizoen niet mogen vertegenwoordigen. Desondanks ben ik dankbaar dat Empoli mij deze kans heeft geboden.”

Diks maakte in 2016 voor circa drie miljoen euro de overstap van Vitesse naar Fiorentina, al keerde de verdediger een halfjaar later vanwege gebrek aan speeltijd in Florence op huurbasis alweer terug in Arnhem. Enkele maanden later veroverde Diks met Vitesse de TOTO KNVB Beker, iets dat hij een jaar later ook deed als huurling van Feyenoord.