Vitesse doet voor acht miljoen euro zaken met Zenit Sint-Petersburg

Vyacheslav Karavaev laat Vitesse per direct achter zich, zo bevestigt de Arnhemse club maandagavond in een persbericht. De 24-jarige Russische rechtervleugelverdediger gaat in eigen land aan de slag bij Zenit Sint-Petersburg en levert Vitesse een zeer fraaie transfersom op. Karavaev kost Zenit acht miljoen euro, verzekert de Gelderlander.

Zodoende komt er na anderhalf jaar een einde aan het huwelijk tussen Karavaev en Vitesse. De Russisch jeugdinternational kwam in de winter van 2018 voor ongeveer 1,5 miljoen euro over van het Tsjechische Sparta Praag en levert Vitesse nu de hoofdprijs op. Volgens de Gelderlander ontvangt de huidige koploper van de Eredivisie in totaal acht miljoen euro vanuit Rusland.

Karavaev kwam uiteindelijk tot 57 competitiewedstrijden namens Vitesse en kijkt met genoegen terug op zijn periode in Arnhem. "Ik ben Vitesse enorm veel dank verschuldigd. Bij Vitesse heb ik gigantische stappen gezet in mijn loopbaan. Ik ben in beeld gekomen bij het nationale elftal van Rusland en dankzij mijn anderhalf jaar in Arnhem heb ik een toptransfer afgedwongen. Ik kijk met bijzonder veel plezier terug op mijn tijd in Nederland en wil iedereen binnen en rondom de club daarvoor bedanken", zegt hij.



Technisch directeur Mo Allach legt uit dat Vitesse niet in de positie was om het vertrek van de back tegen te houden, ondanks dat hij een vaste waarde was in het elftal van trainer Leonid Slutsky. "Het is een last-minute transfer, maar we zijn niet in de financiële positie om een dergelijk substantieel bod af te wijzen. Kara heeft zich bij ons geweldig gemanifesteerd. Als beloning heeft hij een transfer afgedwongen naar Zenit, een topclub waarmee hij ook nog eens in de UEFA Champions League uit gaat komen. Het tekent eens te meer dat Vitesse voor talentvolle spelers een ideale club kan zijn om verder te ontwikkelen."