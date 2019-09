Real Madrid en PSG slaan handen ineen en maken deals wereldkundig

Alphonse Aréola is speler van Real Madrid. Paris Saint-Germain meldt dat de Spaanse grootmacht de doelman voor een seizoen huurt van PSG. Er is geen optie tot koop afgesproken. Keylor Navas bewandelt de omgekeerde weg en gaat aan de slag bij PSG. De 32-jarige doelman heeft voor vier jaar getekend in de Franse hoofdstad.

Navas gaat naar verluidt ongeveer zes miljoen euro netto per annum opstrijken. De doelman was de afgelopen jaren veelvuldig de eerste doelman bij Real, maar moest na de komst van Thibaut Courtois genoegen nemen met een reserverol. Navas, die nog tot volgend jaar zomer vastlag bij de Koninklijke, laat op de site van PSG weten uit te kijken naar zijn nieuwe avontuur.

“Ik ben verheugd dat ik heb getekend voor PSG. Ik kom met hoge verwachtingen naar Frankrijk. PSG is een prestigieuze club in Latijns-Amerika en ik ben blij dat ik dat onderdeel mag uitmaken van het avontuur dat de club een aantal jaren geleden is gestart. Ik zal er met mijn ervaringen en professionaliteit alles aan doen om PSG aan titels te helpen. Ik zal de harten van de fans in Parijs en in heel Europa proberen te veroveren”, aldus de Costa Ricaan.

Navas was vanaf medio 2014 actief voor Real, nadat de club tien miljoen euro had betaald aan Levante. De routinier won diverse prijzen met de grootmacht, waaronder drie keer de Champions League. De 88-voudig international van Costa Rica speelde in totaal 162 wedstrijden voor de Spaanse topclub, met 52 clean sheets als resultaat.