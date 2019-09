PSV hervat gesprekken met Pereiro en zet deur open voor oude bekende

PSV gaat in de komende weken opnieuw proberen om het contract van Gastón Pereiro te verlengen, zo heeft technisch manager John de Jong maandagmiddag laten weten in een vraag en antwoord-sessie op de Facebook-pagina van de Eindhovense club. De verbintenis van Pereiro bij PSV loopt aan het einde van het seizoen af.

PSV wil met de voorgenomen plannen voorkomen dat de middenvelder annex aanvaller volgend jaar transfervrij vertrekt, al zal dat nog een hele klus worden voor de beleidsbepalers in het Philips Stadion. In de afgelopen jaren is verschillende malen geprobeerd om het contract van Pereiro open te breken en te verlengen, zonder het gewenste resultaat. De 24-jarige PSV’er werd in 2015 voor circa zes miljoen euro overgenomen van Club Nacional.

Pereiro was eerder deze transferperiode dicht bij een overgang richting Spartak Moskou, dat vijftien miljoen euro had gereserveerd voor de komst van de Uruguayaan. De deal met PSV ketste echter op het laatste moment af, naar verluidt door de moeizame onderhandelingen met zaakwaarnemer Paco Casal. Spartak nam korte tijd later Guus Til voor achttien miljoen euro over van AZ. De Jong heeft later deze maand een afspraak met Pereiro en zijn entourage om over een nieuw contract te praten.

De ‘td’ van PSV liet in de vraag en antwoord-sessie tevens weten dat Marco van Ginkel 'altijd welkom' is in Eindhoven. De middenvelder speelde in het recente verleden drie periodes op huurbasis voor PSV, maar heeft vanwege de langdurige revalidatie na een knieoperatie al bijna anderhalf jaar geen wedstrijd gespeeld. Het contract van Van Ginkel bij Chelsea loopt medio 2020 af.