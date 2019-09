FC Den Bosch strikt broer topscorer aller tijden Oranje Leeuwinnen

Lars Miedema heeft zich aan FC Den Bosch verbonden, zo laat de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandagmiddag weten. De negentienjarige aanvaller heeft een contract voor de duur van twee seizoenen ondertekend. Daarnaast heeft Den Bosch een eenzijdige optie voor een derde seizoen opgenomen in de verbintenis.

“Ik kreeg meteen een goed gevoel bij deze club, waar jonge spelers een kans krijgen. De technische mensen van FC Den Bosch waren overtuigd dat ze mij wilde hebben. En ik heb erg veel zin in deze uitdaging”, zo reageert Miedema, die bij PEC Zwolle over een amateurcontract beschikte. Den Bosch kon de jonge aanvaller hierdoor transfervrij overnemen.

“Met de komst van Lars vergroten we de mogelijkheden voor onze technische staf”, concludeert manager voetbalzaken Bert Ruijsch. “Lars heeft lengte (1.89 m) en is een fysiek sterke centrumspits. Een echte goaltjesdief.” Miedema kwam nooit uit in een officiële wedstrijd voor PEC, al werd de jeugdige spits afgelopen seizoen wel een keer opgenomen in de wedstrijdselectie voor een Eredivisie-duel en kreeg hij speeltijd toebedeeld in een oefenduel met Ajax.

Miedema maakte tot zijn twaalfde jaar deel uit van de jeugdopleiding van sc Heerenveen en doorliep de afgelopen zeven seizoenen de jeugdafdeling van PEC. De kersverse aanwinst van Den Bosch is de broer van Vivianne Miedema, die deze zomer met de Oranje Leeuwinnen de WK-finale bereikte (0-2 nederlaag tegen de Verenigde Staten). Miedema nam tijdens het eindtoernooi in Frankrijk de titel van topscorer aller tijden over van Manon Melis. De aanvalster van Arsenal, die nu op 63 treffers staat, bereikte de mijlpaal in het duel met Kameroen en maakte toen een koprol, iets dat ze met haar broer had afgesproken.