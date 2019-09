Koeman kraakhelder: ‘Hij is niet toe aan Oranje, intensiteit moet beter’

Ronald Koeman heeft bij de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland niet de beschikking over Stefan de Vrij en Steven Bergwijn. Het duo werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar moest vanwege blessureleed afhaken. Koeman baalt dat het tweetal er niet bij zal zijn bij de kwalificatieduels, maar is alsnog hoopvol gestemd.

"Ik zag het afhaken van Stefan de Vrij wel aankomen. Hij viel al in de warming-up van de eerste wedstrijd uit. Steven Bergwijn speelde gewoon tegen RKC, maar kreeg toch weer last. Ik heb Van Bommel nog gebeld en Bergwijn zelf ook zondagavond laat. Van Donny van de Beek wisten we natuurlijk al langer dat hij niet kon spelen. We hebben behoefte aan fitte spelers", zegt Koeman, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Koeman heeft Joël Veltman vervolgens opgeroepen, omdat de Ajacied net als Denzel Dumfries als rechtsback kan spelen en Kenny Tete te weinig speelt. Justin Kluivert, de vervanger van Bergwijn, speelt volgens de trainer voldoende. "Hij kan links en rechts spelen. Calvin Stengs van AZ is nog niet toe aan het Nederlands elftal. Hij wordt fysiek sterker, hij heeft veel gevoel aan de bal, maar qua intensiteit moet het beter. Maar we houden rekening met hem voor de toekomst."

De bondscoach laat ook weten dat er veel onduidelijkheid heerst over zijn eerdere woorden over de kwestie rond Mohamed Ihattaren, die in de toekomst moet kiezen tussen een interlandcarriere voor Nederland of Marokko. “Om ons heen gebeuren dingen die wij nooit zouden doen. Ik suggereer niet dat er geld is betaald voor een keuze. Ik wilde alleen aangeven dat er dingen rond spelers gebeuren.”

“Ik besef dat het een moeilijke keuze”, vervolgt Koeman over Ihattaren. “Wij willen dat netjes begeleiden. In andere landen proberen ze ook andere middelen in te zetten om een speler te laten kiezen. Ik heb het niet over geld of over Marokko. Ihatteren heeft afgezegd ja. Dat zegt niks. Dat is in overleg met PSV gegaan”, stelt de trainer.