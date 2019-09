‘Stage gelopen bij Ajax, niet aangenomen en uiteindelijk heeft AZ me opgepikt’

Voetbalzone interviewt in samenwerking met adidas vier grote talenten uit de Eredivisie! De spelers vertellen over hun roots, concrete doelen voor dit seizoen en schetsen hun ideale toekomst aan de hand van hun dromen en ambities. In deze laatste aflevering een toptalent van AZ dat in het verleden afgetast werd als stagiair bij Ajax en droomt van clubs als Everton en Manchester United.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons YouTube-kanaal!



Zelf ook spelen op deze kicks? Check alle modellen van de X bij adidas!

Noa Lang: ‘Ik zal daarom nooit een slecht woord over Feyenoord zeggen’